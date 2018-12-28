РИАМО - 28 дек. Неизвестный похитил автомобиль Toyota Camry со стоянки в Наро-Фоминском городском округе, материальный ущерб составил 1,7 миллиона рублей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«27 декабря в 07:30 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1978 года рождения с заявлением о том, что с 20:00 26 декабря до 06:30 27 декабря от дома с неохраняемой стоянки в Наро-Фоминском городском округе неизвестный похитил автомашину Toyota Camry 2016 года выпуска», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 1,7 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража», заключил представитель пресс-службы.