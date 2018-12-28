РИАМО - 28 дек. Государственный фонд развития промышленности Московской области подвел итоги 2018 года, сотрудники провели более 80 встреч с представителями бизнес-сообщества, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

«За прошедшие месяцы сотрудниками фонда проведено около 80 встреч с представителями бизнес-сообщества, а также 25 выездных семинаров, посвященных программам фонда, в муниципальных образованиях региона», – говорится в сообщении.

Фонд развития промышленности Подмосковья был создан в 2017 году.

«Его приоритетным направлением стало оказание финансовой поддержки организациям, реализующим проекты в сфере промышленности, а также научные, научно-технические и инновационные проекты, направленные на внедрение наилучших доступных технологий и импортозамещение в сфере промышленности на территории Московской области», – подчеркивается в материале.

За текущий год фонд одобрил выделение четырех льготных займов предприятиям Московской области по программам «Проекты пищевой и перерабатывающей промышленности» и «Приобретение оборудования».

По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, общая сумма финансовой поддержки, оказанная фондом, превысила 260 миллионов рублей.

«Займы под 5% годовых были одобрены и перечислены на счета мытищинской компании АО «ОКБ КП» на модернизацию производства кабельно-проводниковой продукции, наро-фоминского сельхозпроизводителя ООО «Птицефабрика Элинар-бройлер» на приобретение оборудования для производства мяса птицы в упаковке с фиксированным весом, егорьевского производителя колбас АО «Новая столица» для расширения производства, а компания ООО «Бытпласт» для расширения производства изделий из пластика получила льготный займ под 2% годовых», – перечислил он.

Хромов заверил, что модернизация позволит привлечь дополнительные налоговые сборы в региональный бюджет и создаст дополнительные рабочие места.