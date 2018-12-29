РИАМО - 29 дек. Расписание следования поездов по Московскому центральному кольцу изменилось в субботу, изменения будут вводиться в период по 8 января, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Так, в субботу, 29 декабря, «Ласточки» будут курсировать по режиму рабочего дня: пятиминутный интервал с 07:30 до 11:30 и 16:00 до 21:00, в остальное время – десятиминутный интервал», – отмечается в сообщении.

С 30 декабря по 8 января поезда проследуют по графику выходного дня: с 12:30 до 18:00 время ожидания поезда составит до 5 минут, в другой период – до 10 минут.

Кроме того, с 31 декабря на 1 января МЦК будет работать круглосуточно.

«Это позволит пассажирам в новогоднюю ночь передвигаться по городу на «Ласточках». В рождественскую ночь, с 6 на 7 января, режим работы продлен на один час – до 2 часов ночи», – заключается в материале.