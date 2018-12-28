РИАМО – 28 дек. Украина сняла запрет на въезд на территорию страны для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.

«При этом цели визита россиян на Украину пограничники продолжат уточнять», – говорится в сообщении.

Ранее помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в стране продолжают проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита.

О сохранении запрета на въезд на Украину для россиян ходатайствовал президент страны Петр Порошенко.

«Он объявил о завершении срока действия военного положения в 10 областях Украины, однако призвал погранслужбу сохранить ограничения для граждан РФ мужского пола», – добавляется в материале.

Порошенко распорядился закрыть въезд в страну для российских мужчин после неудачной провокации ВМСУ в районе Керченского пролива. Из-за этого на Украину не пустили свыше 1,5 тысяч россиян.