РИАМО – 28 дек. Украина сняла запрет на въезд на территорию страны для граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет, сообщает Федеральное агентство новостей.
«При этом цели визита россиян на Украину пограничники продолжат уточнять», – говорится в сообщении.
Ранее помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян рассказал, что в стране продолжают проводить контроль второй линии со всеми гражданами России, уточняя цель их визита.
О сохранении запрета на въезд на Украину для россиян ходатайствовал президент страны Петр Порошенко.
«Он объявил о завершении срока действия военного положения в 10 областях Украины, однако призвал погранслужбу сохранить ограничения для граждан РФ мужского пола», – добавляется в материале.
Порошенко распорядился закрыть въезд в страну для российских мужчин после неудачной провокации ВМСУ в районе Керченского пролива. Из-за этого на Украину не пустили свыше 1,5 тысяч россиян.
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