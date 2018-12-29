РИАМО - 29 дек. Пользователи приложения «Расписание и билеты ЦППК» с субботы могут приобретать разовые билеты для проезда от 24 станций Казанского направления Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«Оформить билеты для проезда на Казанском направлении можно от станций «Москва (Казанский вокзал)», «Электрозаводская», «Новая», «Фрезер», «Перово», «Вешняки», «Выхино», «Косино», «Ухтомская», «Люберцы», «Панки», «Томилино», «Малаховка», «Удельная», «Быково», «Ильинская», «Отдых», «Фабричная», «Раменское», «88 км», «Коломна», «Голутвин», «Куровская», «Шатура»», – говорится в сообщении.

Таким образом, Казанское направление стало третьим направлением, на котором доступна опция покупки электронных билетов.

«Опция покупки электронных билетов появилась в мобильном приложении в сентябре 2018 года. На первом этапе пассажиры могли приобрести билеты только для проезда между 10-ю станциями Павелецкого направления, затем на Павелецком направлении стала возможной покупка от станций с турникетами до любого остановочного пункта направления, а с декабря — еще и от станций с валидаторами», – отмечается в материале.

В ноябре опция покупки билетов в мобильном приложении стала доступна пассажирам Ярославского направления.

«В 2019 году компания продолжит последовательно подключать оставшиеся направления и будет расширять количество доступных для оформления проездных документов станций. Планируется, что в 2019 году через приложение можно будет купить абонементы», – заключается в сообщении.