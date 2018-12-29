РИАМО – 29 дек. Мастер-класс для взрослых и детей по приготовлению крио-мороженого пройдет в подмосковных Химках в субботу, всех желающих ждут в кафе «Дом ученых», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа Химки.

«В рамках мероприятия жители смогут узнать рецепт приготовления сладкого новогоднего десерта. Участие в мастер-классе смогут принять все желающие – вход свободный», – говорится в сообщении.

От обычного мороженого крио-мороженое отличается тем, что замораживается оно не с помощью холодильной камеры, а с применением жидкого азота.

Профессиональный повар будет делиться секретами приготовления вкусного новогоднего десерта.

Мероприятие состоится в субботу в 12:00 по адресу: Химки, улица Рабочая, дом №2А, строение 31, кафе «Дом ученых».