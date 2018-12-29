РИАМО - 29 дек. В Химках в субботу начнутся квалификационные матчи в одиночных разрядах в рамках международного турнира по большому теннису, здесь сыграют представители 20 стран, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На кортах теннисной Академии Александра Островского в Химках с 29 декабря по 5 января 2019 года пройдет шестой по счету международный турнир по большому теннису Tennis Europe I cat. В соревнованиях примут участие 160 ведущих российских юниоров, ожидается приезд и сильнейших европейских игроков – юных теннисистов из стран СНГ, Великобритании, Румынии, Франции и Швейцарии», – отмечается в сообщении.

Игры в парных разрядах соревнований начнутся 31 декабря.

«Турнир уже занял свою нишу в европейском туре – по итогам 2015 года, «Рождественский Кубок» был отмечен Европейской Федерацией (Tennis Europe) как лучший по организации турнир года», – уточняется в сообщении.

Вход для зрителей бесплатный. Мероприятие развернется на территории академии Александра Островского на улице Юннатов, владение 1А.