РИАМО – 28 дек. В префектуре Южного административного округа столицы не подтвердили информацию о невыплатах зарплаты сотрудникам коммунальных служб, поводом для обращения работников к главе Нагорного района стала ложная информация, сообщает «Интерфакс».

Ранее некоторые СМИ сообщили о задержании группы дворников (мигрантов из Узбекистана и Киргизии) после встречи с главой управы Нагорного района Москвы, на которой они возмущались тем, что им не платят за переработки.

«Сегодня ряд сотрудников ГБУ «Жилищник Нагорного района» пришли в управу, где с ними встретился глава района. Поводом для обращения работников стала ложная информация, распространяемая бывшим руководящим составом ГБУ, о снижении зарплаты», – говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, в начале декабря в связи с неудовлетворительной организацией работы на участке и многочисленными жалобами жителей с начальником шестого участка, мастером и техником ГБУ «Жилищник Нагорного района» были расторгнуты трудовые договоры.

«Перед увольнением указанные сотрудники саботировали работу ГБУ. Целенаправленно распространяли ложную информацию среди работников о привлечении их к дополнительным работам вне закрепленной территории», – уточняется в сообщении.

Были организованы встречи с сотрудниками ГБУ для информирования и разъяснения сложившейся ситуации.

«Все сотрудники гарантированно и в полном объеме получают начисленную зарплату в соответствии с утвержденным объемом работ», – уточняется в сообщении.