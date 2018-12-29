РИАМО - 29 дек. «Многопихту» торжественно представят в субботу в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» – открытие поразительной паблик-арт скульптуры авторства московской художницы Александры Weld Queen состоится в саду лекарственных трав, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.

«Многопихта – редкий класс нееловой породы семейства арматурнохвойных, выведенный художницей в суровых климатических условиях постсоветского субтаежного региона. Благодаря тщательной селективной гибридизации она сконцентрировала в себе все необходимые признаки и наследуемые качества своего новогоднего прародителя», – отметил директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

По его словам, новый вид олицетворяет максимальную фееричность предстоящего праздника и квинтэссенцию новогодних торжеств, «необходимых нам как отдушина во время беспощадной и бесконечной русской зимы».

«Новый год – самый долгожданный праздник, наша «Многопихта» – мощный ответ на вечную нехватку веселья и отдыха. «Аптекарский огород» подарит праздник каждому жителю и гостю столицы!» – подчеркнул Ретеюм.

Александра Weld Queen – современная художница и скульптор, профессионально работающий со сваркой и создающий произведения из металла. Работы Weld Queen – преимущественно крупные интерактивные инсталляции и паблик-арт проекты, отличающиеся юмором, свободной фантазией и злободневной социальной критикой.