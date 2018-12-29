РИАМО - 29 дек. В связи с подготовкой и празднованием Нового года Тверская улица в центре Москвы стала пешеходной по 3 января, ее перекрыли для подготовки проведения праздничных мероприятий.

Тверская улица будет закрыта до середины дня 3 января из-за народных гуляний.

Главный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве с 14 декабря по 13 января. На 74 площадках можно посмотреть балет на льду, спектакли российских и европейских театров, а также принять участие в мастер-классах и спортивных играх.

Главные события фестиваля проходят в центре города — на Красной площади, площади Революции, Манежной и Тверской площадях, Тверском бульваре, в Новопушкинском сквере, на улицах Кузнецкий Мост, Рождественке, Новый Арбат и других.

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