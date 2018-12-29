РИАМО - 29 дек. Движение на Большом Москворецком мосту в центре Москвы ограничено с субботы из-за работ по капитальному ремонту, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Первый участок: Большой Москворецкий мост в сторону улицы Варварка. Период: с 29 декабря 2018 года по 21 апреля 2019 года круглосуточно. Второй участок: Большой Москворецкий мост в сторону Болотной улицы. Период: с 22 апреля по 28 октября 2019 года круглосуточно», - говорится в сообщении.

Данные участки будут полностью перекрываться с сохранением не менее двух полос в каждом направлении.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что работы по ремонту и реставрации Большого Москворецкого моста в российской столице завершатся за год.