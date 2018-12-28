РИАМО – 28 дек. Москва и Лондон договорились о постепенном восстановлении дипломатических ведомств в 2019 году, сообщает Газета.ru.

Это соглашение должно начать выполняться уже с января 2019 года. В российском посольстве уверены, что это свидетельствует о развитии двусторонних отношений.

«У нас достигнута принципиальная договоренность о том, что где-то в январе месяце дипломатический состав будет восстанавливаться как в Москве, так и в Лондоне», – сказал российский посол в Великобритании Александр Яковенко.

При этом Яковенко не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена.

По мнению дипломата, подобный шаг можно расценивать как положительный признак развития двусторонних отношений между странами.

Четвертого марта в английском городе Солсбери были отравлены 66-летний бывший сотрудник российского ГРУ Сергей Скрипаль, обвиненный в РФ в госизмене и работе на британскую разведку MI-6, и его 33-летняя дочь Юлия. Их нашли на скамейке возле торгового комплекса с признаками отравления нервнопаралитическим веществом. Лондон обвинил в покушении на Скрипалей Москву, но российская сторона категорически отрицает обвинения.

В связи с «делом Скрипаля» несколько европейских стран, а также Грузия и США приняли решение о высылке российских дипломатов. В ответ в российский МИД 30 марта были вызваны послы 23 государств. Им были вручены ноты протеста и заявлено, что в ответ на необоснованные требования о высылке российских дипломатических сотрудников Россия объявляет персона нон грата соответствующее количество сотрудников дипучреждений этих стран в РФ.