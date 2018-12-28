РИАМО - 28 дек. Москвичам и гостям столицы в новогодние праздники рекомендовали поменять личный автомобиль на общественный городской транспорт, сообщается на сайте ЦОДД.

«Центр организации дорожного движения правительства Москвы рекомендует москвичам и гостям столицы для поездок в центральную часть города в праздничные дни пользоваться общественным транспортом», – говорится в сообщении.

В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре столицы уже начали перекрывать улицы, из-за этого будет ограничен и доступ к городским парковкам, которые расположены на этих улицах.