РИАМО – 28 дек. Павел Кулижников и Дарья Качанова победили на дистанции в 1 тысячу метров на соревнованиях памяти Б.И. Шавырина, которые проходят в Коломне, сообщает РИА Новости.

«Кулижников пробежал 1 тысячу метров за 1 минуту 08,51 секунды, Виктор Муштаков стал вторым (1:09,23), Виктор Лобас - третьим (1:09,42)», – говорится в сообщении.

Качанова выиграла с результатом 1:15,59, второй стала Ангелина Голикова (1:17,23), третьей - Ольга Фаткулина (1:17,64).

«Соревнования являются отборочными для ряда международных стартов, в том числе для чемпионата Европы в Коллальбо (Италия) и чемпионата мира в Инцелле (Германия)», – добавляется в сообщении.