РИАМО - 28 дек. С начала 2018 года сотрудниками министерства экологии и природопользования Московской области было проверено более 28 тысяч обращений граждан, из них 2,7 тысячи были выездными проверками, нарушители оштрафованы на общую сумму более 122 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

«Одним из ключевых показателей эффективности деятельности работы Минэкологии является взаимодействие с гражданами по соблюдению природоохранного законодательства. За прошедший год инспекторы экологического надзора отработали 28236 обращений граждан и провели более 2,7 тысячи выездных проверок. Более половины из них стали основанием для возбуждения административных дел», - говорится в сообщении

По итогам проверок было выявлено 1571 нарушение. Виновники оштрафованы на общую сумму более 122 миллионов рублей.

Также инспекторы пресекли 259 нарушений правил обращения с отходами, 35 случаев незаконной недродобычи и 131 факт незаконного сброса сточных вод.