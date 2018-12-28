РИАМО - 28 дек. Управление рейтингования Мосгосэкспертизы присвоило компании АО «МР Групп» рейтинг А2: «очень высокий уровень надежности, риск незначительный», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Управление рейтингования Мосгосэкспертизы провело независимую оценку деятельности компании АО «МР Групп». Присвоенный рейтинг А2 свидетельствует о высоком качестве работы, уровне компетенций и благонадежности компании, выполняющей функции технического заказчика», – сказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Основным направлением деятельности АО «МР Групп» является оказание услуг непрофильным финансовым инвесторам, собственникам земельных участков и недвижимости по профессиональному управлению девелоперскими проектами (fee-девелопер).

Мосгосэкспертиза отметила сильные стороны АО «МР Групп»: высококвалифицированная команда управленцев с большим и успешным опытом работы в строительной отрасли, эффективные процедуры отбора проектных и подрядных организаций на конкурсной основе, активное внедрение инновационных подходов и технологий в проектировании и строительстве (BIM-технологии). Репутация и специалисты-эксперты являются стратегическим активом fee-девелопера.

Управление рейтингования создано на базе Мосгосэкспертизы в 2018 году. Подразделение проводит независимую оценку наиболее значимых участников столичного и российского строительных рынков для подготовки динамического рейтинга, который оценивает надежность, конкурентоспособность и качество предоставляемых услуг.