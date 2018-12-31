РИАМО – 31 дек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей и гостей Подмосковья с Новым годом и пожелал всем крепкого здоровья, исполнения надежд, благополучия и успехов, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Впереди новогодние праздники – любимое время для детей и взрослых, когда мы вспоминаем все самое хорошее, говорим друг другу важные теплые слова, строим новые планы, мечтаем о будущем», — сказал Воробьев.

Он пожелал, чтобы наступающий год был наполнен светлыми и добрыми событиями, чтобы в семьях всегда оставались любовь и согласие, а дети и внуки обязательно радовали.

«Хочу поблагодарить за участие в жизни нашей страны и нашего Подмосковья! Крепкого всем здоровья, исполнения надежд, благополучия и успехов! С праздником, с новым 2019 годом!» — заключил Воробьев.

В новогодние каникулы в Подмосковье пройдет множество мероприятий для жителей и гостей региона. Так, на новогодних каникулах подмосковные театры и другие культурные организации организуют показы более 40 спектаклей, концертов и других представлений. Жители Московской области смогут посмотреть представления Московского губернского театра, Московского областного театра драмы и комедии, Московского областного театра кукол, Московского областного театра юного зрителя и других.

Праздничную программу подготовил и парк «Патриот» Минобороны РФ в Одинцовском районе. Мероприятия пройдут в музейном комплексе среди экспонатов, представляющих живую историю. Боевые машины, овеянные славой Великой Победы, и редкие военные трофеи создадут уникальную атмосферу Нового года.

Кроме того, в регионе реализуется туристическая программа «Зима в Подмосковье», которая призвана познакомить жителей из любых уголков страны с уникальными площадками, памятными местами, историческими сооружениями и старинными зданиями, которые расположены в Московской области.

В проекте «Зима в Подмосковье» участвуют 11 направлений Московской области. Он включает в себя праздничное и световое оформление парков, площадей, мест массовых гуляний на всей территории области. В рамках «Зимы в Подмосковье» запланировано более 600 мероприятий.