РИАМО - 28 дек. На шести пилотных судебных участках мировых судей Химкинского судебного района Московской области впервые в России запустили проект подачи документов на рассмотрение мировым судьям в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Александра Чупракова.
Информационно-аналитическим центром поддержки ГАС «Правосудие», министерством государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья и управлением по обеспечению деятельности мировых судей региона впервые в России введен в эксплуатацию электронный сервис подачи на рассмотрение мировым судьям документов в электронном виде.
Чупраков уточнил, что на пилотных участках в Химках проведено необходимое обучение, организована выдача электронных подписей.
«Введение электронной формы заявлений предоставит возможность жителям не приходить в суд для подачи иска - будет достаточно подать заявление и необходимые документы через личный кабинет на официальном сайте судебного участка мирового суда», – добавил зампред.
По словам начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области Евгения Сидорука, истцы и ответчики смогут отслеживать движение заявления в мировом суде. Кроме того, можно будет узнать о дате и времени судебного заседания, не ожидая повестки, а также получить заверенную копию судебного акта через личный кабинет заявителя, не дожидаясь его по почте.
В рамках пилотного проекта проходят апробацию как технические, так и организационные составляющие более тесной интеграции мировых судей в едином информационном пространстве судебной системы.
«Для защиты персональных данных граждан задействованы передовые отечественные решения в области криптографической защиты информации, в первую очередь защиты каналов связи», – дополняется в материале.
Мировые судьи – участники пилотного проекта получили сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи, а также необходимые сертифицированные отечественные программные решения для создания и работы с электронными юридически значимыми документами.
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