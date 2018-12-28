РИАМО - 28 дек. На шести пилотных судебных участках мировых судей Химкинского судебного района Московской области впервые в России запустили проект подачи документов на рассмотрение мировым судьям в электронном виде, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Александра Чупракова.

Информационно-аналитическим центром поддержки ГАС «Правосудие», министерством государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья и управлением по обеспечению деятельности мировых судей региона впервые в России введен в эксплуатацию электронный сервис подачи на рассмотрение мировым судьям документов в электронном виде.

«В настоящее время электронный сервис работает в тестовом режиме на шести пилотных судебных участках мировых судей Химкинского судебного района Московской области. В перспективе внедрение данной системы планируется на территории всей Российской Федерации», – отмечается в сообщении.

Чупраков уточнил, что на пилотных участках в Химках проведено необходимое обучение, организована выдача электронных подписей.

«Введение электронной формы заявлений предоставит возможность жителям не приходить в суд для подачи иска - будет достаточно подать заявление и необходимые документы через личный кабинет на официальном сайте судебного участка мирового суда», – добавил зампред.

По словам начальника управления по обеспечению деятельности мировых судей Московской области Евгения Сидорука, истцы и ответчики смогут отслеживать движение заявления в мировом суде. Кроме того, можно будет узнать о дате и времени судебного заседания, не ожидая повестки, а также получить заверенную копию судебного акта через личный кабинет заявителя, не дожидаясь его по почте.

В рамках пилотного проекта проходят апробацию как технические, так и организационные составляющие более тесной интеграции мировых судей в едином информационном пространстве судебной системы.

«Для защиты персональных данных граждан задействованы передовые отечественные решения в области криптографической защиты информации, в первую очередь защиты каналов связи», – дополняется в материале.

Мировые судьи – участники пилотного проекта получили сертификаты усиленной квалифицированной электронной подписи, а также необходимые сертифицированные отечественные программные решения для создания и работы с электронными юридически значимыми документами.