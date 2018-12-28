РИАМО – 28 дек. В столице полиция провела задержания 30 мигрантов в ходе проверки на экстремистскую деятельность, сообщает в пятницу «Интерфакс».

«Работающих дворниками мигрантов проверяют на экстремизм. Задержано 30 человек», – сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Он уточнил, что все задержанные являются выходцами из стран ближнего зарубежья.

«Официальных комментариев полиции по этому поводу пока не поступало», – заключается в материале.

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