РИАМО - 28 дек. В Звездном городке, Раменском, Щелкове, Наро-Фоминске, Чехове, Фрязине, Клину и Мытищах в январе с рождественской программой «Свет Христов…» выступит хор Валаамского монастыря, говорится в сообщении пресс-службы хора.

«Семнадцатого января 2019 года в Доме космонавтов Звездного городка, 18 января 2019 года в КДЦ «Сатурн» Раменского, 20 января в ЩРКК Щелкова, 22 января в ЦДК «Звезда» Наро-Фоминска, 23 января в КТЦ «Дружба» Чехова, 24 января в ДК «Исток» Фрязина, 25 января в клубе «Майдановский» Клина и 26 января в МДК «Яузы» Мытищ по благословению игумена Валаамского монастыря, епископа Троицкого Панкратия планируются концерты хора Валаамского монастыря», — говорится в сообщении.

Хор выступит с программой «Свет Христов…». Основная цель концертов – подарить зрителям возможность соприкоснуться с певческой традицией России и наследием великой святыни Валаама.

Хор Валаамского монастыря – уникальный творческий коллектив, созданный по случаю восстановления и освящения святейшим патриархом Алексием II главной святыни Валаамской обители – Спасо-Преображенского собора - в августе 2005 года. Уникальность деятельности хора Валаамского монастыря заключается в том, что он одновременно является богослужебно-певческим и концертным творческим коллективом.

Хор ежегодно участвует во всех богослужениях, совершаемых на Валааме святейшим патриархом Московским и всея Руси, священноигуменом Валаамской обители, а также на подворье Валаамского монастыря в Санкт-Петербурге.