РИАМО - 28 дек. В пятницу вечером в столичных воздушных гаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» задержали и отменили почти 40 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Внуково» десять рейсов задержали, отмененных нет. В «Домодедове» задержали восемь рейсов и еще шесть отменили. В «Шереметьеве» задержано 13 рейсов, отмененных нет.

Согласно онлайн-табло подмосковного аэропорта «Жуковский», в этой воздушной гавани отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены доводится до пассажиров перевозчиком или обслуживающей аэропорт организацией непосредственно в воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме.