РИАМО (БАЛАШИХА) - 28 дек. В подмосковной Балашихе инспекции федеральной налоговой службы (ИФНС) РФ не будут работать в предстоящие праздники с 30 декабря по 8 января, последний день работы 29 декабря, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-центра ведомства.

«Режим работы ИФНС РФ по Балашихе и межрайонной ИФНС №20 по Московской области в микрорайоне Железнодорожный в предновогодние и праздничные дни изменен. В субботу, 29 декабря, ИФНС будут работать по укороченному графику до 16:00. С 30 декабря по 8 января в налоговой инспекции – выходные», – сказала собеседник агентства.

С 9 января все ИФНС Балашихи вернутся к обычному режиму работы: по понедельникам и средам с 9:00 до 18:00, по вторникам и четвергам с 9:00 до 20:00, по пятницам с 9:00 до 16:45.