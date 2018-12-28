РИАМО - 28 дек. С 1 января впервые в Москве с 2013 года изменится стоимость перемещения автомобилей, нарушивших правила парковки, тариф скорректирован с учетом инфляции и пересчета экономически обоснованной цены – изменение составит 4% для владельцев автомобилей категории В с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил, сообщается на сайте столичного паркинга.

«Работа службы перемещения направлена на то, чтобы водители не нарушали правила парковки, всегда их соблюдали. Для нас важно не количество и стоимость перемещения машин, а обеспечение безопасного и комфортного передвижения для всех жителей города. Стоимость перемещения, несмотря на ежегодную инфляцию, оставалась неизменной с сентября 2013 года, и из-за этого сегодня она фактически ниже экономически обоснованной стоимости одной эвакуации», – говорится в сообщении.

Стоимость перемещения транспортных средств категории А и В с мощностью двигателя до 80 лошадиных сил с 1 января составит 3,2 тысячи рублей (ранее – 3 тысячи рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 80 лошадиных сил до 250 лошадиных сил – 5,2 тысячи рублей (ранее – 5 тысяч рублей), категории В с мощностью двигателя свыше 250 лошадиных сил за исключением грузовых автомобилей – 7,4 тысячи рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 49,2 тысячи рублей.

«Стоимость суток хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 520 рублей (ранее – 500 рублей), категории В и D разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 тонны, остается неизменной на уровне 1 тысячи рублей, категории D разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 тонны, категории C и E, а также негабаритных автомобилей – 2,2 тысячи рублей (ранее – 2 тысячи рублей)», – добавляется в сообщении.

Оплатить перемещение и хранение можно в течение 60 дней с момента получения машины. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение сразу, продолжает действовать скидка в размере 25%. Сейчас почти 90% водителей выбирают именно такой вариант оплаты и получают скидку.

Если по окончании 60 дней перемещение и хранение все-таки не были оплачены, с водителя будет взиматься тариф, соответствующий полной стоимости затрат города на эвакуацию и хранение автомобиля.

«За 5 лет работы службы эвакуации увеличились затраты на топливо, заработную плату водителей и техников, затраты на ремонт и обслуживание эвакуаторов. В связи с этим возникла необходимость пересмотреть и скорректировать тарифы на перемещение и хранение транспортных средств», – подчеркивается в сообщении.

Количество жалоб от автомобилистов на решения об эвакуации составляет 0,7%. При этом в спорных ситуациях департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы всегда занимает сторону автовладельца и принимает решение в его пользу.