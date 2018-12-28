РИАМО – 28 дек. На рэп-исполнителя Птаху совершено нападение в центре столицы, на место драки вызвали полицию, сообщает РЕН ТВ.
Ранее СМИ сообщили об избиении артиста. Нападавших пытались остановить охранники.
«Рэп-исполнитель Obe 1 Kanobe заявил, что именно он совершил нападение на рэпера Птаху (Давид Нуриев) в центре Москвы», – говорится в материале.
В своем Twitter-аккаунте Obe 1 Kanobe рассказал, как атаковал коллегу по цеху.
Кроме того, Obe 1 Kanobe заявил, что в потасовке участвовал он один. В свою очередь, Нуриев утверждает, что вместе с Obe 1 Kanobe были несколько человек. Они якобы атаковали его со спины.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии