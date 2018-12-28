РИАМО – 28 дек. На рэп-исполнителя Птаху совершено нападение в центре столицы, на место драки вызвали полицию, сообщает РЕН ТВ.

Ранее СМИ сообщили об избиении артиста. Нападавших пытались остановить охранники.

«Рэп-исполнитель Obe 1 Kanobe заявил, что именно он совершил нападение на рэпера Птаху (Давид Нуриев) в центре Москвы», – говорится в материале.

В своем Twitter-аккаунте Obe 1 Kanobe рассказал, как атаковал коллегу по цеху.

«По его словам, в ходе драки его оппонент порвал штаны. Позже на место инцидента были вызваны сотрудники правоохранительных органов», – уточняется в материале.

Кроме того, Obe 1 Kanobe заявил, что в потасовке участвовал он один. В свою очередь, Нуриев утверждает, что вместе с Obe 1 Kanobe были несколько человек. Они якобы атаковали его со спины.