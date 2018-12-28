РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. В городском округе Люберцы на создание собственного дела двум начинающим малым предпринимателям в 2018 году предоставили гранты в форме субсидий в размере 900 тысяч рублей, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В пятницу глава принял участие в традиционном прямом эфире на местном радио, где подвел итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей.

«В городском округе Люберцы осуществляется поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). В 2018 году на создание собственного дела двум начинающим малым предпринимателям предоставлены гранты в форме субсидий в размере 900 тысяч рублей. Восьми субъектам МСП оказаны меры финансовой поддержки по частичной компенсации затрат на приобретение оборудования для производства товаров. Создано 20 рабочих мест», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что объем привлеченных инвестиций в 2018 году в экономику городского округа Люберцы составил 12,4 миллиарда рублей – это на 77,7 % больше, чем в прошлом году.

«Создан индустриальный парк «Малаховский» (площадь 11,6 гектара). В 2019 году запланировано создание индустриального парка «Флагман» площадью 16,6 гектара. Объем инвестиций составит 938 миллионов рублей. Будет создано более 100 рабочих мест. С 2019 по 2023 годы запланировано развитие технопарка «Люберцы». Плановый объем инвестиций – более 750 миллионов рублей», – пояснил глава.