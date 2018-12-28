РИАМО – 28 дек. На 80-м году жизни скончался израильский прозаик Амос Оз, он болел раком, сообщает Газета.ru.

«Израильский прозаик Амос Оз скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на его дочь», – отмечается в статье.

Писатель умер от рака.

Амос Оз является автором многочисленных статей и эссе об арабо-израильском конфликте. Роман писателя «Мой Михаэль» 1968 года был включен в список ста лучших романов XX века по версии Международной ассоциации издателей.