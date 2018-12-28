РИАМО – 28 дек. На территории Московской области сдали в эксплуатацию еще восемь газопроводов в рамках губернаторской программы, общая протяженность газовых сетей превышает 28 километров, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» АО «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию восемь газопроводов. Общая протяженность построенных газовых сетей составила 28,71 километра», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

Он уточнил, что для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей построены объекты в деревне Шульгино Одинцовского района, поселка совхоза «Буденновец» городского округа Дмитров, деревне Мамоново Ленинского района, поселке Кратово, деревнях Верхнее Велино и Нижнее Велино Раменского района.

«Строительство газопроводов в поселке Шатурторф городского округа Шатура, поселке учхоза «Александрово» Можайского городского округа и поселке Михнево-3 Ступинского городского округа позволят подключить к газу жителей 392 частных домов и 51 муниципального дома», – отметил Неганов.

Он напомнил, что губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия.

«За пять лет в рамках губернаторской программы построено более 2 тысяч километров газопроводов, газифицировано 396 населенных пункта, порядка 160 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома. Всего до 2025 года предусмотрено создание условий для обеспечения газом 290 тысяч жителей Подмосковья», – резюмировал министр.