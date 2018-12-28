РИАМО - 28 дек. Свыше 600 москвичей перешагнули столетний рубеж, средняя продолжительность жизни горожан превысила 78 лет, сообщил в четверг руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

«Продолжительность жизни увеличивается, мы уже перешагнули за 78-летний рубеж. У нас в городе свыше 400 тысяч лиц старше 80 лет, у нас почти 600 человек, которые перешагнули столетний рубеж. Для нас очень важно, чтобы эта долгота жизни проходила в активном режиме», - сказал Петросян в эфире телеканала «Москва 24».

Он рассказал, что в программе «Московское долголетие» участвуют большое число жителей столицы, средний возраст 55-65 лет.

«Есть у нас история. когда в проекте познакомились люди, они поженились, бабушка с дедушкой, сыграли хорошую, красивую свадьбу», - подчеркнул Петросян.

Проект «Московское долголетие» помогает москвичам старшего возраста укрепить здоровье, получить новые знания, умения, творческое развитие. Для них на бесплатной основе работают спортивные секции, творческие лаборатории и языковые классы в каждом районе города.

Проект стартовал в марте 2018 года. Чтобы стать участником и записаться в секции и кружки, необходимо прийти в любой центр социального обслуживания с паспортом, СНИЛС и социальной картой москвича. Записаться можно и во время открытых уроков в парках столицы. С нового года это также можно будет сделать в местах проведения занятий.

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