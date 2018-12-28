РИАМО – 28 дек. В министерстве иностранных дел России рассказали о готовящихся протестных акциях на территории Италии, Ирландии, Франции, сообщает Газета.ru.
Уточняется, что в Италии в пятницу по всей стране проходят манифестации в связи с пенсионной реформой.
«29 декабря в Дублине пройдут протесты «желтых жилетов», – отмечается в материале.
Кроме того, во Франции 29 декабря пройдут протестные акции в Париже и городах Лилль, Лион, Тулуза и Марсель.
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