РИАМО – 28 дек. В министерстве иностранных дел России рассказали о готовящихся протестных акциях на территории Италии, Ирландии, Франции, сообщает Газета.ru.

Уточняется, что в Италии в пятницу по всей стране проходят манифестации в связи с пенсионной реформой.

«29 декабря в Дублине пройдут протесты «желтых жилетов», – отмечается в материале.

Кроме того, во Франции 29 декабря пройдут протестные акции в Париже и городах Лилль, Лион, Тулуза и Марсель.