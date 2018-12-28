РИАМО - 28 дек. Уровень безработицы в Москве составляет 0,34%, это самый низкий уровень в стране, сообщил в пятницу руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

«В Москве сегодня самый низкий уровень зарегистрированной безработицы по России. По нашей шкале зарегистрированный уровень безработицы составляет 0,34%», - сказал Петросян в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что правительство столицы в 2018 году исполнило в полном объеме публичные обязательства перед москвичами, в частности, исполнило обязательства по льготам, также получили адресную социальную помощь около 500 тысяч жителей города.

В 2018 году почти на 5% сократился уровень безработицы в Российской Федерации, в текущем году она составила 4,8%.