РИАМО - 28 дек. В Москве сократилось число детей-сирот с 4,7 до 1,5 тысяч человек, в столице также ведут серьезный мониторинг приемных семей, сообщил в четверг руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Петросян.

«У нас уменьшилось число детей в организациях для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, Их осталось 1,5 тысячи человек. Когда мы начинали этот проект, их было более 4,7 тысячи человек», - сказал Петросян в эфире телеканала «Москва 24».

Он подчеркнул, что в Москве значительно выросло число приемных семей.

«Сейчас самое главное, что с помощью общественных организаций мы осуществляем серьезный мониторинг приемных семей», - подчеркнул Петросян.