РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 28 дек. В подмосковном Красногорске в 2018 году ключи от квартир вручили 11 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, сообщила начальник управления опеки и попечительства министерства образования Московской области по горокругу Светлана Токарева.

В пятницу глава Красногорска Эльмира Хаймурзина вручила ключи от новых квартир в микрорайоне Изумрудные холмы Анастасии Бурдаковой, Ксении Абдулгамидовой и Ксении Фетисовой.

«Всего в 2018 году мы вручили ключи от квартир 11 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей. На эти цели в бюджете Московской области было заложено 43 миллиона 609 тысяч рублей. Израсходовано немногим больше 41 миллиона рублей», – сообщила Токарева.

Она отметила, что две из трех девушек, которым вручили ключи под конец года, отметили 18-летие в декабре. После достижения совершеннолетия с ними заключили договоры найма жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще одна девушка получила квартиру по решению суда.

Все три девушки родились и выросли в Красногорске.

«Надеюсь, вы сможете обустроить уютные «гнезда». И когда получите образование, найдете работу дома, в Красногорске», – сказала Хаймурзина.

По ее словам, квартиры вручают уже с отделкой. В них можно заезжать и жить.