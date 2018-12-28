РИАМО - 28 дек. В микрорайоне Хлебниково в городском округе Долгопрудный возвели многоквартирный дом, на прилегающей территории оборудовали комфортную детскую площадку, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Жилой дом (корпус 8), возведенный на шоссе Новое в микрорайоне Хлебниково в городском округе Долгопрудный, получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

Он отметил, что площадь шестисекционного жилого дома переменной этажности (13-15-17) составляет 37,2 тысячи квадратных метров.

«В нем к заселению готовы 464 квартиры, среди которых 196 однокомнатных, 156 двухкомнатных и 112 трехкомнатных. Площадь жилых помещений в построенном доме составляет 24988 квадратных метров», – перечислил Гарибян.

Также на первом этаже предусмотрены помещения торгово-офисного назначения площадью 1493 квадратных метра.

«Застройщиком является АО «Долгопрудненское управление капитального строительства»», – подчеркивается в сообщении.

На прилегающей к новостройке территории обустроена детская площадка, места для отдыха, парковка. При реализации данного проекта застройщиком были учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

«Объект готовится к вводу в эксплуатацию», – заключил Гарибян.