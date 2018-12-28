РИАМО (КОРОЛЕВ) - 28 дек. В подмосковном Королеве в пятницу прошла последняя предновогодняя елка главы городского округа Александра Ходырева в 2018 году, детям показали театрализованное представление с животными, сообщается на сайте королевского управления социальной защиты населения.

Праздничное мероприятие прошло в пятницу в Центральном дворце культуры имени Калинина. Всего с 24 декабря в городе провели три елки.

«Двадцать пятого декабря прошло представление у елки и спектакль «Путешествие в страну сновидений» в Доме культуры микрорайона Юбилейный, а 28 декабря прошли новогодняя елка для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями здоровья «Снежная фантазия» в Деловом и культурном центре «Костино» и новогодняя елка с театрализованным цирковым представлением «Приключения Деда Мороза» в Центральном дворце культуры имени Калинина», – говорится в сообщении.

Маленьким участникам мероприятия показали театрализованное представление с разными животными: голубями, енотом, кошками и собаками.

В новогоднюю ночь в Королеве также пройдут праздничные бесплатные мероприятия на открытом воздухе. Город уже полностью украшен к предстоящим праздникам: основное оформление города закончилось 1 декабря. На территории города установлено 20 новогодних елей, 120 объемно-пространственных композиций, 450 декоративных флаговых композиций. Также работают более 20 ледовых площадок в разных микрорайонах города.

Как провести зиму в Подмосковье>>