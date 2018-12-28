РИАМО - 28 дек. В связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» в центре столицы начали перекрывать улицы, из-за этого будет ограничен и доступ к городским парковкам, которые расположены на этих улицах, сообщается на сайте московского паркинга.

В праздничные дни с 31 декабря по 8 января парковка на улицах столицы будет бесплатной. Припарковаться без оплаты можно будет, в том числе, и на улицах с повышенным тарифом. Плоскостные парковки со шлагбаумом в праздники будут работать в обычном режиме.

«Обращаем ваше внимание, что в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество» на ряде улиц в центре Москвы ожидаются перекрытия дорожного движения, в связи с чем доступ к платным парковкам на этих улицах, в том числе к парковке со шлагбаумом по адресу: улица Охотный Ряд, владение 2, может быть ограничен», — говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными при парковке и оставлять машины только в разрешенных местах.

Из-за фестиваля движение ограничили на улице Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд на одной полосе в обоих направлениях, на улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, улице Охотный Ряд на одной полосе до 00:01 29 декабря.

Помимо этого, на участках улицы Тверская от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, улице Охотный Ряд, улице Моховая от улицы Воздвиженка до улицы Тверская, Театрального проезда от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка ограничат движение с 00:01 29 декабря до 18:00 3 января.

На участках Большого Гнездиковского переулка от улицы Тверская до дома 7, Малого Гнездиковского переулка от улицы Тверская до Большого Гнездиковского переулка Леонтьевского переулка от улицы Тверская до Большого Гнездиковского переулка, Козицкого переулка, Глинищевского переулка, Вознесенского переулка от улицы Тверская до дома 22, Тверского проезда, Брюсова переулка от улицы Тверская до Елисеевского переулка, Газетного переулка, Никитского переулка от улицы Тверская до дома 6/5, улице Большая Дмитровка от улицы Охотный Ряд до Дмитровского переулка ограничат движение с 00:01 29 декабря до 21:00 3 января 2019 года.

На улице Варварка движение будет перекрыто с 00:01 30 декабря до 8:00 3 января. На улицах Ильинка, Большом и Малом Черкасских переулках проезд перекрыт с 14:00 30 декабря до 8:00 3 января.

На участках улицы Петровка от Театрального проезда до Дмитровского переулка, Театрального проезда от улицы Петровка до улицы Рождественка, улицы Петровские Линии, Рахмановского переулка, улицы Неглинная от Петровского бульвара до Рахмановского переулка, Крапивенского переулка ограничат движение с 15:00 31 декабря до 23:59 2 января.

На указанных участках будет действовать полное перекрытие.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января 2019 года. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищные ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.