РИАМО – 28 дек. Жители Подмосковья в 2018 году подали более 268 тысяч заявлений на приобретение и обмен льготных карт «Стрелка» на портал госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Через многофункциональные центры Московской области было выдано свыше 62 тысяч карт «Стрелка» льготной тарификации для учащихся и пенсионеров, а также одобрено свыше 84 тысяч заявлений о подтверждении права использования льготных карт», – говорится в сообщении.

Всего на региональный портал государственных услуг поступило свыше 268 тысяч заявлений на приобретение, обмен, восстановление защитного кода, подтверждение права использования льготных карт «Стрелка».

Услуга была переведена в электронный вид в 2018 году, что повысило ее доступность для жителей и сократило время ее предоставления до 6 дней.

«Заявление можно подать через портал госуслуг Московской области (www.uslugi.mosreg.ru) дистанционно», – подчеркивается в материале.

Получить карту можно в любом многофункциональном центре Подмосковья. Ранее приобретение, обмен и возврат карт осуществлялся только в 74 пунктах ГУП Московской области «Мострансавто».

«Сейчас на портале заявитель может приобрести единую транспортную карту льготной тарификации в течение 6 дней, подтвердить право использования единой транспортной карты за 4 дня, восстановить защитный код единой транспортной карты за 5 дней», – перечисляется в сообщении.

Также возможно обменять неработоспособную единую транспортную карту и вернуть карту, получить назад остаток денежных средств и залоговую стоимость карты за 6 дней.

«Услуга подтверждения права использования единых транспортных карт учащегося может быть предоставлена в полностью автоматизированном режиме, то есть без визита в МФЦ», – добавляется в сообщении.

Все услуги являются бесплатными.