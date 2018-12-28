РИАМО - 28 дек. В 2018 году завершены работы по экореабилитации рек Пехорки и Малашки в Балашихе, а всего в московской области расчистили порядка 30 километров рек, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Программа по расчистке рек была впервые запущена в Подмосковье в 2018 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«За год пройдено почти 30 километров рек. Завершены работы по экореабилитации рек Пехорки и Малашки в Балашихе. Окончен первый этап экореабилитации рек Яузы, Борисовки и Сукромки. В 2019 году начнется реабилитация реки Баньки в Красногорске, общая протяженность участка, на котором пройдут работы, составляет 7,7 километра», – говорится в сообщении.

Также на реках региона еще с советских времен существует большое количество гидротехнических сооружений (дамбы, плотины и так далее) Для оценки их текущего состояния специалистами Минэкологии было обследовано 225 ГТС в десяти муниципалитетах.

«По итогам работы сформирован список ветхих сооружений. В 2018 году был завершен ремонт четырех объектов. В результате проведения капремонта ГТС бюджет Московской области сэкономил более 930 миллионов рублей предотвращенного ущерба», – добавляется в материале.

В бюджете Московской области на 2020 и 2021 годы запланированы расходы на укрепление берегов реки Оки в районе деревни Дединово Луховицкого городского округа.