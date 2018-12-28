РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. В подмосковном Подольске дети из многодетных семей могут бесплатно посещать каток в парке имени Виктора Талалихина, для этого их родителям нужно подтвердить льготу, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени Талалихина | Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорогие многодетные мамы и папы! Хотим вам напомнить о том, что дети могут бесплатно кататься на катке в ПКиО имени Виктора Талалихина. Билеты для детей вы можете получить прямо на катке при предъявлении документов», – говорится в сообщении.

Чтобы подтвердить льготу, нужно показать первую страницу паспорта с данными и страницу с пропиской, а также удостоверение многодетной семьи.

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