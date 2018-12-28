РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. Сотрудники пожарной охраны ликвидировали возгорание в квартире одного из домов на Первомайской улице в микрорайоне Климовск в Подольске, в результате пожара никто не пострадал, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны горокруга.

«В оперативно-дежурную смену ЦУКС 28 декабря в 13:45 поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, городской округ Подольск, микрорайон Климовск, улица Первомайская, дом №1. В ходе тушения в квартире никого не обнаружили, пострадавших нет», – сказал сотрудник.

По его словам, пожар ликвидировали в 14:38. Для тушения привлекли три единицы техники и 11 человек.