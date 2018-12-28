РИАМО – 28 дек. В Подмосковье период новогодних праздников будут внесены изменения в расписание движения автобусов «Мострансавто», 31 декабря транспорт будут следовать расписанию выходного дня, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Для оптимизации транспортной работы в новогодние и рождественские праздничные дни с 1 по 8 января «Мострансавто» изменит расписание на ряде маршрутов. 31 декабря автобусы предприятия будут ходить по расписанию выходного дня», – отмечается в сообщении.

График работы автобусов скорректирован для удобства жителей и гостей Московской области, чтобы в дни каникулы они могли с комфортом добраться до праздничных площадок и мест народных гуляний.

«Во всех филиалах предприятия организовано оповещение пассажиров о предстоящих изменениях, информация размещена на остановочных пунктах и объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалах, автостанциях, диспетчерских пунктах). С расписанием пассажиры также могут ознакомиться на официальном сайте «Мострансавто», – уточняется в материале.

Кроме того, для поддержания качества обслуживания пассажиров во всех филиалах предприятия проведены дополнительные инструктажи с водителями, кондукторами и диспетчерской службой об изменениях в работе маршрутов.

«В период новогодних праздников будут усилены меры обеспечения транспортный безопасности. Во всех филиалах обеспечат дополнительный контроль автобусов перед выходом на линию, особое внимание будет уделено проверке работы систем видеонаблюдения, связи, кнопок тревожных сигнализаций», – перечисляется в сообщении.

«Мострансавто» призывает пассажиров проявлять бдительность во время поездок на общественном транспорте, а также при ожидании его на остановочных пунктах, автостанциях и автовокзалах.