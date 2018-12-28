РИАМО - 28 дек. С начала 2018 года территория особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в Московской области достигла 195,9 тысячи гектар за счет прибавления к ней 4,9 тысячи гектар, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования региона.

Важную роль в поддержании природного баланса Московской области играют 246 особо охраняемых природных территорий. Они занимают около 6% от всей территории региона.

«В 2018 году площадь подмосковных ООПТ выросла на 4,9 тысячи гектаров и достигла 195,9 тысячи гектаров. Это стало возможным благодаря созданию 21 ООПТ, а проекты об организации еще 32 территорий уже разработаны ведомством», – говорится в сообщении

Также в следующем году к территории заказников планируется присоединить еще 1,8 тысячи гектаров.

«Важно отметить, что в 2018 году впервые была проведена работа по внесению земель ООПТ в Единый государственный реестр недвижимости. Кадастровую оценку прошли 214 ООПТ, в 2019 году этот показатель вырастет до 231», – добавляется в материале.