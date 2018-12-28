РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 28 дек. В подмосковном Подольске завершился муниципальный этап регионального конкурса «Учитель года», победил учитель физики Роман Пронин, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Двадцать седьмого декабря в школе №31 Подольска завершился муниципальный этап областного конкурса «Учитель года». В конкурсном задании «Круглый стол образовательных политиков» участники обсуждали новые подходы к пониманию и обеспечению качества образования.

«Победителем муниципального этапа конкурса «Педагог года Подмосковья» в номинации «Учитель года» стал учитель физики гимназии №4 Роман Пронин», – говорится в сообщении.

Решение приняло жюри под председательством начальника комитета по образованию Надежды Фроловой.