РИАМО - 28 дек. Евгений Данчиков назначен на должность министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления столицы, следует из документа, размещенного на официальном сайте мэра города.

«В соответствии со статьями 41, 44 устава города Москвы и статьей 5 закона города Москвы от 20 декабря 2006 года №65 «О правительстве Москвы» назначить Данчикова Евгения Александровича на должность министра правительства Москвы, начальника Главного контрольного управления города Москвы на срок полномочий мэра Москвы», - говорится в указе.

Этим же документов Данчиков освобождается от замещаемой должности начальника Главного контрольного управления города Москвы.

Евгений Данчиков родился 27 сентября 1976 года в городе Иркутске. С 2001 по 2009 годы занимал различные должности в министерстве финансов РФ и министерстве регионального развития РФ.

С 2009-2013 годы работал помощником заместителя председателя правительства РФ по вопросам совершенствования межбюджетных отношений, разграничения полномочий между уровнями государственной власти и местного самоуправления, социально-экономического развития регионов, оценки эффективности деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, а также реализации государственной политики в области межнациональных отношений.

С 12 апреля 2013 года занимал должность начальника Главного контрольного управления города Москвы.