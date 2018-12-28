РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 дек. В лесопарке «Елочки» микрорайона Кутузово Подольска 30 декабря пройдут массовые гуляния в честь торжественного открытия новогодней интерактивной площадки, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева о создании зон отдыха на территории земель лесного фонда в декабре 2018 года в Подмосковье стартовал пилотный проект по формированию территорий культурного отдыха в лесах в зимний период. Краткосрочная задача проекта – открыть площадки для организованного зимнего отдыха в лесах Московской области к 30 декабря 2018 года. Одна из таких площадок расположится в лесопарке «Елочки» Подольска.

«Торжественное открытие лесопарка «Елочки» микрорайона Кутузово городского округа Подольск запланировано на 30 декабря. Здесь в наступающем году в период со 2 по 8 января будут организованы массовые праздничные гулянья для жителей и гостей «Большого Подольска», – говорится в сообщении.

Степень подготовки площадки в горокруге в пятницу проверил заместитель председателя правительства Московской области, министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин. Участниками инспекционной поездки также стали заместитель главы администрации по развитию территорий Сергей Иванов и начальник управления потребительского рынка Николай Тупикин.

В лесопарке «Елочки» установят шесть домиков с сувенирной продукцией, оформленных в соответствии с тематикой акции «Зима в Подмосковье». Осуществят торговлю пряниками, авторскими украшениями, елочными игрушками и мишурой, новогодними сувенирами.

На празднике будет работать ледяная горка. Уже построили деревянный каркас, на котором затем сформируют снежную насыпь и зальют ледяной слой. Гости праздника смогут взять в аренду тюбинги для катания. Подготовят площадку для игры в керлинг. Будет работать выездное кафе с горячими блюдами и традиционными зимними напитками. Кроме того, развернут снежный тир. Дети и взрослые смогут прокатиться на санях, запряженных лошадьми.

Проект по созданию зон отдыха на территории земель лесного фонда предполагает переход от дикой рекреации, при которой гибнут деревья, появляется мусор в лесу и возникают проблемы с пожарной безопасностью, к комфортному и безопасному отдыху населения на хорошо организованных, благоустроенных участках лесного фонда, активно используемых жителями и гостями Подмосковья. Долгосрочная задача заключается в создании территорий всесезонного организованного отдыха населения в лесах Московской области.

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