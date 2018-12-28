РИАМО - 28 дек. В первом полугодии 2019 года тарифы на услуги газоснабжения для населения Подмосковья будут скорректированы в связи с увеличением налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, сообщается на сайте комитета по ценам и тарифам Московской области.

«Параметры роста тарифа с 1 июля на сегодня не определены ввиду особенностей расчета, предусматривающих учет федеральных решений (принимаемых ФАС России). Эти решения должны быть приняты в следующем году до 1 июля», – говорится в сообщении.

Установленные розничные цены являются едиными для всех потребителей в Московской области и дифференцируются только по направлениям использования газа. Так, плата за пользование газовой плитой при наличии центрального горячего водоснабжения вырастет на 1,06 рубля, или на 1,7%, и составит 64,6 рубля на одного человека в месяц при нормативе потребления 10 кубометров на человека.

Плата за пользование газовой плитой и газовым водонагревателем вырастет на 0,9 рубля на человека в месяц, или на 1,7%, и составит 131,67 рубля при нормативе потребления 23,1 кубометра на человека.

«Плата за индивидуальное газовое отопление – на 0,09 рубля за один кубометр газа, стоимость которого 5,617 рубля за кубометр при расчетах за газ по счетчикам», – заключается в материале.