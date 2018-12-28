РИАМО - 28 дек. График работы управления Федеральной антимонопольной службы по Москве изменится в субботу, 29 декабря, сообщается на сайте антимонопольного ведомства.

«Режим работы Московского УФАС России на 29 декабря 2018 года. Часы работы с 09:00 до 17:00, прием документов с 10:00 до 16:00», – говорится в сообщении.

Ранее на официальном сайте мэра столицы сообщалось, что центры госуслуг «Мои документы», органы ЗАГС и приемная МАДИ в Москве также изменят график работы в праздники.