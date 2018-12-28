РИАМО - 28 дек. Форум «Город образования», развитие предпрофессиональных классов и новые возможности «Московской электронной школы» (МЭШ) стали лидерами среди событий 2018 года в сфере столичного образования по итогам флешмоба, который Ассоциация по управлению качеством образования запустила в социальных сетях в декабре, говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

«Вспомнить яркие и значимые события системы столичного образования мы решили в преддверии наступления Нового 2019 года, запустив флешмоб в социальных сетях «Вспомни2018». Уже сейчас можно сказать, что чаще всего вспоминают московский международный форум «Город образования, который в 2018 году посетили 133 тысячи человек, Московскую электронную школу и предпрофессиональные классы в столичных школах», – заявил председатель ассоциации Василий Левченко.

Поделившись главными мероприятиями, важно было передать эстафету другим с хэштегом #образование2018.

Межпредметная Ассоциация столичных учителей передала эстафету директору школы «Покровский квартал» Илье Новокрещенову, который отметил, что самое главное достижение – результаты школьников.

«Год был посвящен сбору идей и предложений в стратегию развития московского образования до 2025 года. Более 10 тысяч предложений и идей, более 20 тысяч педагогов – участников очного обсуждения и миллионы тех, кто следил за развитием проекта в соцсетях и медиа», – уточнил Новокрещенов.

Далее эстафету воспоминаний подхватили московские директора, педагоги, школьники и родители. Некоторые из них отмечали успехи московских школьниках на олимпиадах и конкурсах, а также показатели образовательных организаций в рейтинге вклада школ Москвы в качественное образование московских школьников по итогам 2017/2018 учебного года, а также посещение субботы будущего – проекта о науке, технологиях и навыках XXI века, которые проходят в Московском центре качества образования в рамках цикла мероприятий «Субботы московского школьника».

«Московская электронная школа» – это проект для учителей, детей и их родителей, направленный на создание высокотехнологичной образовательной среды в школах Москвы. Главная его цель – максимально эффективное использование современной ИТ-инфраструктуры для улучшения качества школьного образования.

МЭШ включает несколько сервисов, пользоваться которыми могут учителя, школьники и родители. В настоящее время к системе МЭШ уже подключили 1183 школьных здания, а электронными журналами и дневниками пользуются более 1,5 миллиона человек.