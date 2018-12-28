РИАМО - 28 дек. Порядка 18 тысяч процедур или каждая вторая закупка проведены заказчиками Москвы с использованием типовой документации в 2018 году, целевой показатель по стандартизации 60% всех городских закупок будет достигнут в первом квартале 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике

«Восемнадцать тысяч закупок с использованием типовой документации на общую сумму около 150 миллиардов рублей провели заказчики Москвы в 2018 году. Таким образом, лотовая документация для 50 процентов закупок была сформирована автоматически в ЕАИСТ. Целевой показатель в 60 процентов от общего объема закупок Москвы будет достигнут в первом квартале 2019 года», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений - руководитель департамента экономической политики и развития столицы Владимир Ефимов.

Он обратил внимание, что использование стандартизированной документации создает необходимые условия для равного доступа на рынок закупок всех добросовестных предпринимателей.

«По 166 предметам закупок утверждена типовая документация и заказчик обязан ее использовать. Единообразие формирования лотов, отсутствие требований к описанию товаров облегчает работу поставщиков и способствует привлечению на рынок новых игроков. В среднем на выполнение типизированной закупки поступает шесть заявок, а снижение начальной максимальной цены составляет 8%», – рассказал Ефимов.

Семь комплектов типовой документации утверждены в последние дни декабря 2018 года, добавил заммэра.

«В их числе одни из самых востребованных и социально значимых видов работ – оснащение плоскостных парковок, выполнение работ по разработке проектно-сметной документации и работ по ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также работы по замене эскалаторных комплексов. Каждый новый стандартизированный предмет закупки позволяет максимально точно добиваться поставленных целей по исполнению контракта и уходить от вариативности как со стороны поставщика, так и со стороны заказчика», – заметил Владимир Ефимов.