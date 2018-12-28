РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 28 дек. На материальную помощь нуждающимся жителям подмосковного Дзержинского из фонда депутата Московской областной думы Владимира Жука в 2018 году выделили более 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы парламентария.

«У каждого депутата есть избирательный фонд. В моем округе семь муниципалитетов. Средства распределены между ними. В Дзержинском деньги направлены на школу №1, лицеи №№2, 3, 4, 5, 6, детские сады №№9, 10, 1. Помощь получила Детская школа искусств, колледж «Угреша», центр «Солнечный круг», Молодежный центр «Лидер», Совет ветеранов. 1 миллион 50 тысяч рублей были направлены в Дзержинском в 2018 году на выплату материальной помощи жителям, тем людям, которые остались один на один со своей бедой», – сказал Жук.

Он пояснил, что такие люди обращаются во время личных приемов. За 2018 год только в Дзержинском во время личных приемов принято почти 200 человек.

«Много это или мало? Около трети всех вопросов мы решаем положительно. Отправляем запросы в различные инстанции. Возможно, кому-то покажется, что это чрезмерная демократия, но только так можно заставить ответственных за решение проблемы услышать чаяния людей», – подчеркнул Жук.

Он напомнил, что прием в Дзержинском проводит каждый четвертый вторник месяца. Запись по телефону: 8(925)270-36-42 (с 12:00 до 15:00).