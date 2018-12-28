РИАМО - 28 дек. Управляющая фирма привела в порядок трубопровод в подвалах двух жилых домов на улице Первомайская в Лыткарине после визита сотрудников Госжилинспекции Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жилищные инспекторы территориального отдела обнаружили серьезные нарушения норм технической эксплуатации жилищного фонда при проведении выездной проверки многоквартирных жилых домов №9 по улице Парковая, №19 корпус 1 и №23 по улице Первомайская в городском округе Лыткарино. Во всех вышеуказанных домах был зафиксирован факт частичного отсутствия теплоизоляции на трубопроводах системы отопления и горячего водоснабжения.

«Несоблюдение лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, требований о проведении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности общего имущества собственников помещений, является прямым нарушением жилищного законодательства. В связи с этим, организациям, управляющим вышеуказанными домами, не только выдано предписание об устранении нарушения, но в адрес их ответственных должностных лиц были возбуждены административные дела», – сказал руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

Он уточнил, что председатель правления ТСН (ж) «Парковая 9» вынужден был оплатить административный штраф в размере 5 тысяч рублей за правонарушение, предусмотренное частью 4 статьи 9.16 КоАП Российской Федерации.

«Дело о совершении административного правонарушения ч.2 статьи 14.1.3 КоАП Российской Федерации в отношении ООО «Гарантстрой-Сервис+М», управляющей многоквартирными жилыми домами №19к1 и №23 по улице Первомайская, находится на рассмотрении в мировом суде», – подчеркнул Соков.

По его словам, в ходе контрольной проверки исполнения предписания государственные жилищные инспекторы установили, что управляющие организации провели ремонт, обеспечив теплоизоляционный слой на трубопроводах систем горячего водоснабжения и отопления в вышеуказанных домах.

«Предписание исполнено в полном объеме в установленные сроки», – добавил Соков.

Ремонт теплоизоляции внутридомовых инженерных систем, сделать который мы заставили управляющие компании, повысил энергосбережение в домах и, возможно, предотвратил возникновение аварийных ситуаций, которые могли бы произойти зимой при сильных морозах, заключил Главный государственный жилищный инспектор Московской области.